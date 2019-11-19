  • Наводнение стало причиной разрушений в соборе Святого Марка

    19 ноября 2019, 19:33

    Алексей Сахаров

    Произошедшее в Венеции наводнение повредило напольные мозаики и мраморные колонны в соборе Святого Марка. На это пожаловались хранители собора, указал сайт телеканала RAI-news-24.

    «Мы опасаемся существенного ущерба, который нанесен историческим зданиям, таким как базилика Сан-Марко и Палаццо Дукале, произведениям культуры, а также Суду, Апелляционному суду и месту пребывания муниципалитета», — рассказал префект Венеции Витторио Заппалорто.

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    По его словам, главная проблема, которую создало наводнение — это разъедание камня соленой водой. Эффект от этой коррозии может проявиться не сразу, а через несколько недель или даже месяцев.

    «Венеция — это наследие человечества, а не просто город Венето», — добавил чиновник.

    Стихия в Венеции разыгралась в ночь на 13 ноября. Уровень воды в городе поднялся до 187 сантиметров, что на 57 сантиметров выше критической отметки. До 70% города оказалось затопленным. Это крупнейшее наводнение за последние 50 лет.

    Известно, что вода подтопила главный храм города — собор Святого Марка. Для туристов закрыли расположенный поблизости Дворец дожей. До сих пор залита водой площадь Святого Марка. Идет сбор пожертвований: средства необходимы для ликвидации последствий стихии и спасения культурных ценностей.