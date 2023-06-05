Мир 05 июня 2023, 23:11 Наводнение и оползни в Гаити привели к гибели 15 человек

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После оползней и наводнения в Гаити, по официальным данным, погибли 15 человек. По сообщению главного управления гражданской защиты страны, еще восемь числятся пропавшими без вести, уточнила «Политика сегодня».

Всего от катаклизма пострадали почти 7,5 тысячи семей. Из них более 1,2 тысячи лишились крыши над головой. Их дома оказались частично или полностью затоплены из-за тропических ливней, начавшихся 3 июня. Они обрушились на Гаити вместе с тропическим штормом Арлен.

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