Мир 22 января 2023, 01:15 «Навлекли на себя вечное проклятие». Кадыров осудил причастных к сожжению Корана в Стокгольме Кадыров осудил причастных к сожжению Корана в Стокгольме РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шведский ультраправый политик Расмус Палудан в ходе акции перед посольством Турции в Стокгольме демонстративно сжег Коран. Эти действия осудил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он отметил, что таким поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.

«В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно», — написал глава Чечни.

Реклама

На святотатство под видом протеста, как отметил Кадыров, способны только «одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи». Глава Чечни выразил уверенность, что акция была не просто согласована, но также инициирована и проплачена властями.

Реклама

В субботу, 21 января, в Стокгольме прошли две протестные акции. В рамках первой из них, участники акции бросили на землю баннер с портретами турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и растоптали его. Организатором второй акции стал ультраправый политик Расмус Палудан. Перед турецким посольством в Стокгольме он сжег Коран.

МИД Турции осудил акцию. В ведомстве также отметили, что шведские власти нарушили взятые на себя обязательства, прописанные в соглашении для вступления в НАТО.