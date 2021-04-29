Китай назвал кощунством навязывание США демократии

Китай призвал США не навязывать демократию другим странам. Такие попытки являются кощунством и манипулированием, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Представитель министерства отметил, что демократия представляет собой ценность всего человечества, а не «запатентованный продукт» определенной страны. Демократическую систему должны формировать только граждане страны на основе собственной реальности.

«Принуждение других стран к принятию их собственной демократической системы <…> — все это кощунство и манипулирование демократическими ценностями, которые только вызовут разногласия, увеличат напряженность и подорвут стабильность», — отметил Вэньбинь.

Он добавил, что Пекин и Вашингтон могут соревноваться в некоторых сферах. При этом соперничество должно быть легкоатлетической гонкой, а не гладиаторским боем не на жизнь, а на смерть. Вэньбинь подчеркнул, что в подобных соревнованиях обе стороны должны совершенствоваться, а не сбивать друг друга с толку и ставить палки в колеса.

Представитель МИД отметил, что действия американских властей можно охарактеризовать, как «принудительная дипломатия».