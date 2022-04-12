«Навязывают свою точку зрения». Подрыв экономического потенциала ЕС назвали национальным интересом США

Глава МИД России Сергей Лавров назвал еще одну цель спецоперации: покончить с доминированием курса США в мире. По мнению аналитика центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит», колумниста экспертного клуба «Дигория» Петра Колчина, эта цель выполнена заочно.

«Я считаю, что цель выполнена заочно, это очень долгоиграющий процесс, идущий уже не одно десятилетие», — отметил Колчин в беседе с «360».

Глобальная американская система международная потихоньку сворачивается, отметил он, и мы видим мощные социальный и политический кризисы, которые накрывают всю эту структуру американского мира.

Примеров с каждым днем все больше и больше, заметил Колчин. Кроме протестов во Франции и Италии, а также забастовок греческих рабочих, которые мешали отправлять оружие на Украину, очень показательны рейтинги американского президента Джо Байдена и демократической партии в США, отметил аналитик.

Они (рейтинги — прим. ред.) неимоверно малы и низки в первую очередь из-за полной некомпетентности администрации Байдена Петр Колчин

Также мы видим протестные настроения в Германии, недовольство европейского бизнеса всей складывающейся ситуацией, недовольство различных бизнес-элит тем, что Америка навязывает всей Европе свою точку зрения, не учитывая какие-либо европейские экономические интересы.