Навигационные пломбы решат проблему «белорусских продуктов» в России

Осенью Еврозайиский союз подпишет соглашение о введении тотального контроля за грузоперевозками. Будет утверждено обязательное применение навигационных пломб. Они помогут решить проблему безопасности доставки грузов. Эксперты считают, что аренда пломб станет затратным мероприятием.

Директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров сообщил «Газете.Ru», что пять стран-членов Евразийского союза ознакомятся с уже одобренным соглашением в сентябре. Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил изданию, что подписание документа запланировано на октябрь этого года.

Электронные пломбы уже используются для транзитных грузов при перемещении из стран ЕС в Китай по территории России. Знакомый с ситуацией источник сообщил изданию, что против внедрения электронных пломб несколько лет активно выступали белорусские и казахские перевозчики. При этом они поставляли в Россию санкционные зарубежные продукты, попавшие под ответное эмбарго после экономических санкций Запада. Речь идет о пармезане, креветках и фруктах якобы белорусского производства.

Оцифрованным маршрутам противостояли белорусские производители молочных продуктов, чья продукция не отвечала фитосанитарным нормам и была запрещена Россельхознадзором к ввозу в Россию. Из Казахстана везли санкционные продукты из Польши, Германии, Украины и Литвы.

«А на самом деле фуры не доходили не только до границы с Китаем, но даже и до территории Казахстана, их разгружали, например, около самого емкого рынка продовольствия — Московского региона. При этом „со своими“, то есть казахскими, таможенниками местные перевозчики легко находили общий язык», — пояснил информированный источник в одной из транспортных компаний.

В евразийскую пломбу, по данным директор департамента управления проектами ЦРЦП Артем Попов, войдут данные о грузе, перевозчике, его владельце и водителе. В РЖД сообщили, что полностью готовы к применению навигационных пломб, и уже провели необходимое тестирование.

Целиком выкупать пломбу у производителя запретят. Навешивание на фуру стоит 1224 рубля, снятие — 996 рублей, стоимость в сутки — 2,5 тысячи рублей. На железнодорожном транспорте навешивание обойдется в 2448 рублей, снятие — 1992 рубля, стоимость в сутки — 2,5 тысячи рублей.

В мае текущего года стало известно о прекращении поставок белорусского бензина А-95 на Украину, который занимал 50% топливного рынка.