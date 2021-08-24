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    24 августа 2021, 03:29

    Навигационные пломбы решат проблему «белорусских продуктов» в России

    Анастасия Кукова

    Осенью Еврозайиский союз подпишет соглашение о введении тотального контроля за грузоперевозками. Будет утверждено обязательное применение навигационных пломб. Они помогут решить проблему безопасности доставки грузов. Эксперты считают, что аренда пломб станет затратным мероприятием.

    Навигационные пломбы решат проблему «белорусских продуктов» в России

    Директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров сообщил «Газете.Ru», что пять стран-членов Евразийского союза ознакомятся с уже одобренным соглашением в сентябре. Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил изданию, что подписание документа запланировано на октябрь этого года.

    Электронные пломбы уже используются для транзитных грузов при перемещении из стран ЕС в Китай по территории России. Знакомый с ситуацией источник сообщил изданию, что против внедрения электронных пломб несколько лет активно выступали белорусские и казахские перевозчики. При этом они поставляли в Россию санкционные зарубежные продукты, попавшие под ответное эмбарго после экономических санкций Запада. Речь идет о пармезане, креветках и фруктах якобы белорусского производства.

    Оцифрованным маршрутам противостояли белорусские производители молочных продуктов, чья продукция не отвечала фитосанитарным нормам и была запрещена Россельхознадзором к ввозу в Россию. Из Казахстана везли санкционные продукты из Польши, Германии, Украины и Литвы.

    «А на самом деле фуры не доходили не только до границы с Китаем, но даже и до территории Казахстана, их разгружали, например, около самого емкого рынка продовольствия — Московского региона. При этом „со своими“, то есть казахскими, таможенниками местные перевозчики легко находили общий язык», — пояснил информированный источник в одной из транспортных компаний.

    В евразийскую пломбу, по данным директор департамента управления проектами ЦРЦП Артем Попов, войдут данные о грузе, перевозчике, его владельце и водителе. В РЖД сообщили, что полностью готовы к применению навигационных пломб, и уже провели необходимое тестирование.

    Целиком выкупать пломбу у производителя запретят. Навешивание на фуру стоит 1224 рубля, снятие — 996 рублей, стоимость в сутки — 2,5 тысячи рублей. На железнодорожном транспорте навешивание обойдется в 2448 рублей, снятие — 1992 рубля, стоимость в сутки — 2,5 тысячи рублей.

    В мае текущего года стало известно о прекращении поставок белорусского бензина А-95 на Украину, который занимал 50% топливного рынка.