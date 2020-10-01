Навальный рассказал о шансах на восстановление здоровья

Алексей Навальный надеется максимально восстановить свое здоровье. Он заметил, что чувствует себя значительно лучше, а его повседневная жизнь довольно однообразна.

Планы Навального на восстановление основываются на мнении врачей. Об этом политик рассказал в интервью еженедельнику Spiegel.

«Врачи говорят, что я выздоровею на 90%, может, на 100%. Но как все сложится на самом деле, никто не знает», — сказал он.

Навальный не исключил, что его случай когда-нибудь опишут в медицинских журналах. Поделиться своим опытом он не против.

Говоря о своем самочувствии, он заметил, что теперь может подняться на пятый этаж и стоять на одой ноге. Умственные способности, уверил блогер, у него восстановились полностью.

Навальный посетовал на однообразность его повседневных забот. Мужчина каждый день тренируется: гуляет утром по парку, делает с врачом зарядку и снова выходит на улицу вечером.

«Днем стараюсь работать за компьютером», — уточнил Навальный.

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель и клинику «Шарите» он поблагодарил за «повторное» спасение жизни. Навальный описал себя как «тяжелого пациента», к которому персонал больницы проявил максимальное терпение.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете. Его госпитализировали в Омске, а через несколько дней перевезли в «Шарите». Немецкие власти заявили, что основателя ФБК отравили веществом из группы «Новичок», не предъявив доказательств. Его выписали из больницы примерно через месяц после случившегося.