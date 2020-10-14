Навальный раскрыл спонсоров своего лечения в Германии
«Финальный счет за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен в складчину предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым», — написал Навальный на своей странице в Instagram.
Он добавил, что пока не представляет, во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение в Берлине. Пока его материально поддерживает Чичваркин.
Алексею Навальному внезапно стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно приземлился в Омске, и впавшего в кому мужчину отправили в реанимацию. Через два дня семья перевезла его в «Шарите». Немецкое правительство заявило, что в организме россиянина нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок», и призвали Москву к ответу. Сегодня полпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за случая с Навальным.