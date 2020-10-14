Навальный раскрыл спонсоров своего лечения в Германии

Перелет Алексея Навального из Омска в Берлин и его лечение в клинике «Шарите» обошлись более чем в 100 тысяч евро. 79 тысяч евро за самолет заплатил предприниматель Борис Зимин. На лечение, которое стоило почти 50 тысяч евро без сотни, скинулись еще три мецената, среди которых был бизнесмен Евгений Чичваркин.

«Финальный счет за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен в складчину предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым», — написал Навальный на своей странице в Instagram.

Он добавил, что пока не представляет, во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение в Берлине. Пока его материально поддерживает Чичваркин.

Алексею Навальному внезапно стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно приземлился в Омске, и впавшего в кому мужчину отправили в реанимацию. Через два дня семья перевезла его в «Шарите». Немецкое правительство заявило, что в организме россиянина нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок», и призвали Москву к ответу. Сегодня полпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за случая с Навальным.