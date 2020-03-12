Навага пропала из продажи из-за аномально теплой зимы

Гугунава рассказал, что рыбу «артель разбрасывает по поверхности, по морскому льду, и потом ворошат лопаткой, чтобы она равномерно промерзала». Из таких промерзших рыбок делают «горы с трехэтажный дом» — такой способ хранения. В этом году навагу не вылавливали, потому что Белое море просто не замерзло.

«Наваги не выловили вообще. Она не продается», — пояснил Гугунава. Также он рассказал, что «это единственная рыба, при покупке которой нужно обращать внимание на снежную шубку на ней» — признак того, что рыба этого года.

Ранее спасатели Балашихи предостерегли рыбаков от весенней рыбалки. Из-за теплой зимы лед на реках начал таять раньше обычного и опасность провалиться грозит не только рыбакам, но и лыжникам и просто гуляющим около берега.