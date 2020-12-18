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    18 декабря 2020, 07:25

    Научным прорывом 2020 года признали разработку вакцины от коронавируса

    Наза Салех Захи

    Журнал Science назвал создание вакцины против коронавируса главным научным прорывом 2020 года. Россия зарегистрировала свой препарат «Спутник V» первой в мире.
    Научным прорывом 2020 года признали разработку вакцины от коронавируса

    «Мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв так или иначе будет определенно связан с COVID-19. Однако только в последние недели стало ясно, что этой чести удостоятся самые высокоэффективные сыворотки против коронавирусной инфекции, — сказал главный редактор Science Голден Торп. Его заявление появилось на сайте издания.

    По версии журнала, вакцины «разработали и испытали» за рекордные сроки в разных странах мира. Научное издание отметило, что никогда раньше правительства, научные круги, промышленность, некоммерческие организации не тратили столько денег, усилий для поиска способа борьбы с одной болезнью.

    Авторы материала добавили, что пока количество доз вакцины недостаточно даже в самых богатых странах мира. Ситуация может измениться только весной. Журнал добавил, что сомнения в препаратах, сложности с производством и проблемы с доставкой могут помешать масштабной вакцинации. Кроме того, нельзя исключать того, что коронавирус будет мутировать.

    В четверг, 17 декабря, стало известно о начале массового производства вакцины «Спутник V» в России.