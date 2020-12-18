Научным прорывом 2020 года признали разработку вакцины от коронавируса

Журнал Science назвал создание вакцины против коронавируса главным научным прорывом 2020 года. Россия зарегистрировала свой препарат «Спутник V» первой в мире.

«Мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв так или иначе будет определенно связан с COVID-19. Однако только в последние недели стало ясно, что этой чести удостоятся самые высокоэффективные сыворотки против коронавирусной инфекции, — сказал главный редактор Science Голден Торп. Его заявление появилось на сайте издания.

По версии журнала, вакцины «разработали и испытали» за рекордные сроки в разных странах мира. Научное издание отметило, что никогда раньше правительства, научные круги, промышленность, некоммерческие организации не тратили столько денег, усилий для поиска способа борьбы с одной болезнью.

Авторы материала добавили, что пока количество доз вакцины недостаточно даже в самых богатых странах мира. Ситуация может измениться только весной. Журнал добавил, что сомнения в препаратах, сложности с производством и проблемы с доставкой могут помешать масштабной вакцинации. Кроме того, нельзя исключать того, что коронавирус будет мутировать.

В четверг, 17 декабря, стало известно о начале массового производства вакцины «Спутник V» в России.