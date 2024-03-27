Мир 27 марта 2024, 12:12 Научный сотрудник Соколова: на Балканах существует риск эскалации на фоне слов Вучича

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Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с ИА НСН прокомментировала слова президента Сербии Александра Вучича, который заявил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины).

По словам эксперта, о выходе Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины говорят только популисты и ярко настроенные политики.

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«Однако сейчас возможно все: ситуация международной турбулентности, неоконченность конфликтов и государственно-территориального деления на Балканах чревата возможностью резкой эскалации», — сказала Соколова.

Не менее острой остается ситуация в Косове, добавила научный сотрудник.