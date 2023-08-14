14 августа 2023, 13:22
Научный сотрудник Соколов заявил, что в словах Шольца о переговорах по Украине нет ничего нового
Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров для прекращения конфликта на территории Украины.
По его словам, Шольц пытается навязать решение, которое бы устраивало украинские власти и западные страны. Канцлер Германии не предлагает ничего нового.
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«То есть на тех условиях, которые для России абсолютно неприемлемы», — добавил Соколов.
Ранее издание ZDF сообщило, что Шольц заявил о необходимости дипломатических усилий для прекращения российско-украинского конфликта.
Украина
Олаф Шольц
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