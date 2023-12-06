06 декабря 2023, 18:41
Научный сотрудник Русакова сочла маловероятным начало открытого конфликта Венесуэлы и Гайаны
Венесуэла и Гайана будут до последнего пытаться не допустить перехода спора в горячую фазу. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По ее словам, силовое решение конфликта не предвещает ничего хорошего для Венесуэлы.
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«Гайана как минимум имеет право пожаловаться в международные организации и обратиться к различным посредникам, поэтому вероятность получить военную поддержку у нее есть», — объяснила Русакова.
При этом она считает, что обе страны, несмотря на напряжение, приложат усилия для мирного решения спора.
Венесуэла
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