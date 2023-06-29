Мир 29 июня 2023, 16:48 Научный сотрудник Оленченко заявил, что властям Франции грозит революция или досрочные выборы

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о том, что во многих городах Франции начались беспорядки на фоне убийства полицейскими 17-летнего подростка.

По словам эксперта, настоящая причина беспорядков кроется в сложной социально-экономической ситуации в стране.

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Все это может закончиться либо революцией, либо проведением досрочных выборов, резюмировал Оленченко.