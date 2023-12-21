Мир 21 декабря 2023, 15:30 Научный сотрудник Камкин связал желание ФРГ конфисковать российские активы с давлением США

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Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин предположил, что Германия изъявила желание конфисковать российские активы под давлением со стороны США. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По мнению эксперта, таким образом Соединенные Штаты намерены разорвать дипломатические и экономические отношения ФРГ с РФ.

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Планы о конфискации активов на сумму порядка 720 миллионов евро (более 72 миллиардов рублей) Камкин назвал беспрецедентным шагом в истории санкционной политики.