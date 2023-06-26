Мир 26 июня 2023, 18:04 Научный сотрудник Гришанов оценил заявление Антонио Таяни о том, что сейчас не время для вступления Украины в НАТО Антон Гришанов: итальянский министр подчеркнул, что Украина не готова вступить НАТО

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Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о том, что сейчас не время для вступления Украины в НАТО.

На его взгляд, своим заявлением итальянский министр обозначил важную вещь — Украина не готова вступить в военный блок.

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Кроме того, Гришанов напомнил о предстоящих выборах президента США, где у Джо Байдена могут возникнуть проблемы.

«Американского лидера в следующем году ждут тяжелые выборы, и фактически министр иностранных дел Италии пересказывает уже озвученную в Вашингтоне точку зрения», — добавил научный сотрудник.