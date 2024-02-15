15 февраля 2024, 13:40
Научный руководитель ИРП Журавлев: Арктический совет превратился в подразделение НАТО
Министерство иностранных дел РФ заявило о временной приостановке ежегодных взносов в Арктический совет. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал научный руководитель Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.
По мнению эксперта, международная организация превратилась в подразделение НАТО после начала процедуры вступления Финляндии и Швеции в альянс.
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«Помимо того что они нас осуждают, еще пытаются основополагающие принципы сотрудничества в Арктике тоже пересмотреть», — отметил специалист.
Россия выступает против того, чтобы ее «поливали грязью», добавил Журавлев.
НАТО
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