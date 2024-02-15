Мир 15 февраля 2024, 13:40 Научный руководитель ИРП Журавлев: Арктический совет превратился в подразделение НАТО

Читать 360tv в

Министерство иностранных дел РФ заявило о временной приостановке ежегодных взносов в Арктический совет. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал научный руководитель Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, международная организация превратилась в подразделение НАТО после начала процедуры вступления Финляндии и Швеции в альянс.

Реклама

«Помимо того что они нас осуждают, еще пытаются основополагающие принципы сотрудничества в Арктике тоже пересмотреть», — отметил специалист.

Россия выступает против того, чтобы ее «поливали грязью», добавил Журавлев.