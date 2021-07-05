Конкурс «Мисс Украина» оказался под угрозой срыва из-за отсутствия участниц с натуральной внешностью

Организаторы «Мисс Украина» выразили опасения, что конкурс может так и не состояться. Все дело в сложности подбора подходящих участниц. Об этом сообщило РИА ФАН.

Принять участие в конкурсе могут незамужние девушки в возрасте от 17 до 26 лет и ростом от 168 сантиметров. Обязательным условием участия в конкурсе является отсутствие различных бодимодификаций — наращенных волос, имплантов, татуировок и увеличенных губ. Однако у организаторов возникли трудности с подбором конкурсанток с натуральной внешностью.

Директор «Мисс Украина» Вероника Щипцова заявила, что также в конкурсе не могут принимать участие девушки, связанные со сферой эскорта. По ее словам, это может дискредитировать не только конкурс, но и всю страну. Организаторы конкурса проводят тщательную проверку девушек на причастность к этому виду деятельности.