Натуралист Дэвид Аттенборо набрал миллион подписчиков быстрее Дженнифер Энистон

Сэр Дэвид Аттенборо побил рекорд Дженнифер Энистон по быстрому охвату миллиона подписчиков в Instagram. Число фолловеров 94-летнего натуралиста выросло до семизначного числа за четыре часа 44 минуты. Актрисе это удалось за пять часов 16 минут.

В своем первом посте ветеран-телеведущий заявил: «Я пришел сюда потому, что мы все знаем, наш мир в беде. Континенты в огне. Ледники тают. Коралловые рифы умирают. Рыбы исчезают из наших океанов. Список можно продолжать и продолжать. Спасение нашей планеты — теперь проблема передачи информации».

Его видеообращение уже набрало 16,73 миллиона просмотров. За сутки число его подписчиков выросло до 2,5 миллионов человек. Сейчас их 4,2 миллиона человек.

Его коллеги режиссер ВВС Джонни Хьюз и член Всемирного фонда дикой природы Колин Батфилд сообщили, что сэр Дэвид плохо разбирается в интернет-технологиях, и они будут помогать ему вести этот аккаунт.

Его появление приурочено к выходу книги и документального фильма Netflix под названием «Жизнь на нашей планете». В нем натуралист размышляет об ухудшении состояния окружающей среды и биоразнообразия планеты, которые ему довелось наблюдать в течение карьеры.

Сэр Дэвид сообщил, что будет использовать платформу для обмена видеороликами, объясняющими, в чем заключается суть очередной экологической проблемы, и содержащими предложения, как с ней справиться.

После толп подписчиков, набежавших в Instagram Дженнифер Энистон, ее назвали самой популярной актрисой США.

Третье место по скорости набора фолловеров после Аттенборо и нее занимают герцог и герцогиня Сассекские, собравшие в апреле 2019 года первый миллион подписчиков за пять часов 45 минут.