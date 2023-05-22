Мир 22 мая 2023, 11:37 Нацвалюты защитят отношения России и Китая от влияния извне — Патрушев Секретарь Совбеза Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России РИА «Новости»

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Развитие отношений с Китаем стало для России одним из приоритетов. Расчеты в национальных валютах защитят сотрудничество от влияния извне, заявил на двусторонних консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его процитировал ТАСС.

«Развитие и углубление отношений с дружественным Китаем — стратегический курс России», — сказал он.

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Приоритетное внимание, по словам секретаря Совбеза, уделили сотрудничеству во всех сферах, взаимной помощи и координации усилий по обеспечению стабильности, безопасности и устойчивого развития в Евразии и за ее пределами.

Николай Патрушев заявил, что объем товарооборота продолжил ставить рекорды, несмотря на санкции. Расширение использования в расчетах национальных валют сделает совместную работу России и Китая, по его мнению, не подверженной внешнему влиянию.

По итогам 2022 года товарооборот между станами увеличился почти на треть, до 190,27 миллиарда долларов. Россия поставляла энергоресурсы, древесину и сельхозпродукцию, Китай — автомобили, электронику и экскаваторы.