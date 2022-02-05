Нацсобрание Франции выступило против предоставления убежища Ассанжу
Нацсобрание Франции отклонило призыв предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Проект резолюции внесла на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов.
Обсуждение проекта резолюции продолжалось в течение пятницы, 4 февраля. Дебаты затянулись до позднего вечера. Авторы проекта заявили, что преступление Ассанжа заключается в том, что он занимался журналистикой и рассказал правду.
«Сейчас как никогда Франция должна предоставить убежище Ассанжу», — говорилось в документе. Цитату привел ТАСС.
В итоге проект резолюции поддержали только 17 депутатов. Против предоставления убежища высказался 31 парламентарий.
Документ внесла на рассмотрение группа депутатов, в числе которых были Женнифер де Теммерман, Седрик Виллани и Франсуа Рюффен. Они отметили, что Ассанж уже более 20 лет подвергается политическому преследованию со стороны США.
В конце декабря 2021 года Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США. Перед этим экстрадиции разрешил Высокий суд Лондона.