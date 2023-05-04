04 мая 2023, 18:45
Нацразведка США оценила шансы на использование Россией ядерного оружия в СВО
Глава нацразведки США Хейнс назвала маловероятным применение Россией ядерного оружия в СВО
Использование Россией ядерного оружия в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине маловероятно. Об этом заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс, ее процитировал ТАСС.
Директор американской разведывательной службы выступила на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Хейнс ответила на вопрос о шансах на использование Россией ядерных боезарядов в ходе СВО.
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«С точки зрения [американского] разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка», — сообщила глава нацразведки Соединенных Штатов.
Ранее в Сети распространили фейк о якобы готовившихся Россией ядерных ударах по административным зданиям в Киеве. Недостоверную информацию опубликовал автор Telegram-канала Gulagu.net. По его данным, РФ будто бы планировала атаковать здания в украинской столице в ночь с 3 на 4 мая.
Ядерное оружие
США
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