Нацрадикалы обстреляли посольство России в Киеве

Украинские радикалы ко Дню добровольца устроили возле киевского стадиона ЦСКА митинг протеста с факельным шествием, которое закончилось у посольства России в Киеве. Они обстреляли дипмиссию из ракетницы и попали в крышу здания.

Как сообщило издание «Страна.ua», они также порвали российский флаг и развесили его куски на заборе. Акция протеста была посвящена новым минским договоренностям, которые подписал глава Офиса президента Андрей Ермак. Около 200 человек прошли по улицам, скандируя «долой Зеленского!» и «никаких договоров с Россией!».

Российские дипломаты сообщили РИА «Новости», что у посольства дежурят бойцы Нацгвардии, несколько сотен полицейских и скорые.

12 марта националисты напали на советника главы СНБО Сергея Сивохо. В время презентации «Национальной платформы примирения и единства» он назвал конфликт на Донбассе внутренним. То есть, по сути, гражданской войной.