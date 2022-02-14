Нацполицию Украины перевели на усиленный режим работы

Национальная полиция Украины начала временно работать в усиленном режиме. Он будет действовать с 14 по 19 февраля.

В этот отрезок времени ведомство организует работу ситуационных центров и увеличит число патрулей на улицах, сообщило РИА «Новости».

Дополнительные ситуационные центры будут заниматься оперативным мониторингом обстановки на территории Украины. Помимо этого, правоохранители должны будут взять под охрану объекты органов власти и те, которые имеют критически важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности республики.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что на Украине якобы полностью запретили въезд мужчин из других стран призывного возраста. Однако позже в Госпогранслужбе страны заявили, что не получали таких поручений.

С начала января на Украине не устают говорить о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на территорию республики. В Кремле при этом неоднократно указывали на то, что РФ не собирается ни на кого нападать, а перемещения ВС РФ внутри своей страны не представляют ни для кого никакой угрозы.