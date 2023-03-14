Мир 14 марта 2023, 12:20 Нацизм охватил европейские страны — Лавров Глава МИД Лавров заявил, что нацизм охватывает все больше стран в Европе РИА «Новости»

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Россия видит, как нацизм поглащает все больше и больше стран Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время открытия учредительного конгресса Международного движения русофилов, сообщил ТАСС.

Сейчас очень актуальным во всем мире, подчеркнул Лавров, стал вопрос человеческого отношения к другим. Также очень важно в текущих реалиях противостоять диктату.

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«Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники», — сказал Лавров.

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Министр добавил, что Россия, в отличие от государств Запада, не относится ни к кому свысока и не дружит против кого-то. По его словам, западная цивилизация оказалась одержима собственными исключительностью и величием. А мировое сообщество в итоге способно сделать определенные выводы из ситуации.