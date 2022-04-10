Нацисты захватили «Царевну» и «Леди Аугусту» в Мариуполе

Отступающие остатки украинских нацистов захватили в морском порту Мариуполя два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста». Бандеровцы захватили моряков в заложники и ведут огонь с палуб. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Нацисты из «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ), удерживая в заложниках экипажи захваченных судов, установили на палубах свои 120-миллиметровые минометы, из которых ведут огонь. Радикалы также ведут обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

Судьба членов экипажей и их состояние неизвестны. Народная милиция ДНР совместно с российскими войсками предпринимает все усилия для спасения жизней моряков.

Грузовое судно «Леди Аугуста» ходит под ямайским флагом. А «Царевна» — болгарское судно.

Ранее, в пятницу, российские корабли подбили украинский сухогруз «Апачи», который пытался войти в мариупольский порт для эвакуации командования украинских националистов, сообщали в Минобороны РФ. А перед этим бандеровцы подожгли в порту Мариуполя турецкое судно «Азбург» и корабль управления «Донбасс».