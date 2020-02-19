Нацистский переводчик попросил Канаду не отдавать его России. 96-летнего эсэсовца обвинили в геноциде детей

Власти Канады уже начали процесс депортации Оберлендера, однако он попросил не выдавать его. СК России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении бывшего переводчика карателей. Как рассказала РИА «Новости» представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп, пограничники передали его дело в IRB.

«Если дело не будет закрыто, оно перейдет на слушания по существу, чтобы определить, обоснованны ли обвинения против господина Оберлендера и должно ли быть выпущено распоряжение о депортации», — рассказала Пейп и добавила, что Оберлендер попросил об отсрочке. Его адвокат должен предоставить все документы до конца февраля.

По данным следствия, Оберлендер был переводчиком в зондеркоманде СС-10. Ей командовал доктор Курт Кристман. Нацисты из этого подразделения разъезжали по Кубани с 1942-го по 1943 год с мобильными газовыми камерами и массово убивали людей. В октябре 1942 года эсэсовцы вывезли 214 сирот из ейского детдома и казнили их.