Мир 07 июня 2023, 20:18 Нацистские символы на форме боевиков ВСУ открыли глаза американцам Читатели NYT возмутились нашивкам с нацистскими символами на форме боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Журналист американской газеты The New York Times Пол Кругман в своей статье об украинских войсках упомянул, что те часто носят на своей форме нашивки с символами, пришедшими из нацистской Германии. В качестве иллюстрации он опубликовал фотографию одного из военных, который украсил свою одежду эмблемой дивизии СС «Мертвая голова». В комментариях некоторые из читателей отметили, что это заставило их по-другому посмотреть на ситуацию вокруг конфликта. Внимание на возмущение аудитории обратило РИА «Новости».

Один из пользователей отметил, что на Украине распространены не только символы, но также широко продвигается идеология, которую создали в Третьем рейхе.

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«Почему мы поддерживаем страну, которая коррумпирована, а ее военные подразделения носят на форме нацистские знаки отличия?» — поинтересовался еще один читатель.

Ему тут же ответил другой пользователь сайта, что поставки оружия на Украину дают заработать оружейным компаниям, которые спонсируют американских конгрессменов, которые все больше увеличивают поставки вооружения на Украине.

«Оружие для Украины? Еще бы! Что? Вы хотите танки? Конечно! Самолеты? Да, вот они. И военные подрядчики потирают руки», — пояснил автор сообщения.

Нацистские символы на форме украинских солдат вызвали вопросы у самого автора материала, который отметил, что такие изображения могут подорвать поддержку Запада, который помнит о преступлениях нацистской Германии.

Но специально привлекать внимания к этой проблеме дипломаты не станут, чтобы не подтверждать слова президента России Владимира Путина о том, что одной из целей специальной военной операции является денацификация Украины.