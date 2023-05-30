Мир 30 мая 2023, 02:29 «Нацистская свинья». Зеленского осудили в Twitter после слов о сотрудничестве с Турцией Пользователи Twitter осудили Зеленского после слов о сотрудничестве с Турцией РИА «Новости»

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Пользователи Twitter осудили украинского лидера Владимира Зеленского после слов о сотрудничестве с Турцией. В одной из публикаций социальной сети глава киевского режима поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Зеленский выразил надежду на совместную работу «по укреплению региона, Европы и мира». Это разочаровало многих пользователей, поэтому они высказали недовольство в комментариях.

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«Турция на стороне России, мир скоро раскусит твою грязную тактику», — написал один из читателей.

Другой пользователей призвал Зеленского прислушаться к советам Эрдогана по поводу урегулирования украинского конфликта, раз он так тепло относится к турецкому лидеру.

«Боже, благослови российских военных. Их храбрость и целеустремленность достойны восхищения! Желаю им успеха в их миссии! Этот Зеленский — продажная нацистская свинья!» — сказал другой комментатор.

Еще один читатель подчеркнул, что президент Турции — это значимый и серьезный друг России, которому никогда не будет симпатизировать глава киевского режима. Другой пользователь поддержал недовольных комментаторов и назвал Зеленского «преступником», который посылает украинских военных на верную смерть. Он попросил украинцев обратить внимание на злодеяния своего президента, потому что считает его истинным врагом Украины.

Ранее Эрдоган обсудил с Зеленским решение украинского конфликта. Оба лидера провели диалог по телефону.