Мир 19 января 2024, 07:22 «Нацист и маккартист». Мадуро пристыдил Милея за выступление в Давосе Президент Венесуэлы Мадуро назвал Милея нацистом после его речи в Давосе РИА «Новости»

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Президент Аргентины Хавьер Милей опозорил свой народ на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Политик выступил с речью, которая раскрыла его нацистские и маккартистские взгляды. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об этом в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец — нет! Нацист и маккартист», — сказал он.

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Николас Мадуро посочувствовал аргентинскому народу. По его мнению, речь президента опечалила, возмутила и опозорила граждан этой страны. Политик назвал выступление Хавьера Милея на форуме в Давосе ошибкой.

Аргентинский президент заявил в своей речи об опасности идей коллективизма и социализма для стран Запада. Он призвал поддерживать свободный рыночный капитализм.

Предвыборная кампания Хавьера Милея запомнилась громкими заявлениями. Например, он обещал закрыть Центробанк Аргентины. После избрания регулятор продолжил свою работу.