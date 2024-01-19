19 января 2024, 07:22
«Нацист и маккартист». Мадуро пристыдил Милея за выступление в Давосе
Президент Венесуэлы Мадуро назвал Милея нацистом после его речи в Давосе
Президент Аргентины Хавьер Милей опозорил свой народ на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Политик выступил с речью, которая раскрыла его нацистские и маккартистские взгляды. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об этом в эфире телеканала Venezolana de Television.
«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец — нет! Нацист и маккартист», — сказал он.
Реклама
Николас Мадуро посочувствовал аргентинскому народу. По его мнению, речь президента опечалила, возмутила и опозорила граждан этой страны. Политик назвал выступление Хавьера Милея на форуме в Давосе ошибкой.
Аргентинский президент заявил в своей речи об опасности идей коллективизма и социализма для стран Запада. Он призвал поддерживать свободный рыночный капитализм.
Предвыборная кампания Хавьера Милея запомнилась громкими заявлениями. Например, он обещал закрыть Центробанк Аргентины. После избрания регулятор продолжил свою работу.
Саммиты
Аргентина
Венесуэла
Международные отношения
Реклама
Реклама