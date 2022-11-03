Национальный расчетный депозитарий обратился в Совет ЕС с обжалованием санкций | 360°

03 ноября 2022, 18:20
Национальный расчетный депозитарий обратился в Совет ЕС с обжалованием санкций
Мосбиржа: НРД попытается выбраться из санкционного списка ЕС
Национальный расчетный депозитарий подал обращение в Совет Евросоюза с обжалованием решения включить его в санкционный список. Об этом сообщила Мосбиржа, передал ТАСС.
«НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью освобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка», — говорится в сообщении.
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Так, депозитарий ввел маркетинговый период пo широкому спектру операций, чтобы обеспечить возможности разблокировок активов участников финансового рынка.
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В октябрьском пакете европейских санкций сообщили, что россияне-инвесторы могут разморозить активы в странах Евросоюза при получении соответствующего разрешения от европейского регулятора. Активы могут разморозить исключительно для завершения операций между гражданином и Национальным расчетным депозитарием.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что странам ЕС надо пересмотреть ошибочную санкционную политику. По его словам, Европа «истекает кровью».
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