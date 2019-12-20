Национальный комитет Демократической партии США порекомендовал избегать Sputnik и RT
На портале Национального комитета Демпартии США появился гид по борьбе с дезинформацией в Сети. Его авторы рекомендуют не читать такие «пропагандистские» СМИ, как Sputnik и RT.
В гиде содержится призыв «не позволять собой манипулировать», а также рекомендация изучить приемы российской пропаганды. Среди других советов комитета обращает на себя внимание чтение классической антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» и отчет Минюста США о расследовании «вмешательства» России в избирательный процесс Соединенных Штатов.