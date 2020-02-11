Национальную разновидность гончих собак восстанавливают в Беларуси
Пять столетий назад в Беларуси появилась разновидность гончих собак, но вскоре пропала. Группа энтузиастов занялась возрождением белорусских гончак. Об этом написал сайт «Мир 24».
Охотник Владимир Лазаренко рассказал, что для гончей породы главное — это голос. Именно его пытаются закрепить. Лазаренко первый начал восстанавливать национальную разновидность собак. Подходящих особей искал по всей стране.
Портрет гончака кинологи восстанавливали по старинным грамотам.
Самое основное в данной породе — тесный контакт с хозяином. Что бы ни случилось, собака не убежит от охотника дальше километра.