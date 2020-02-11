Национальную разновидность гончих собак восстанавливают в Беларуси

Охотник Владимир Лазаренко рассказал, что для гончей породы главное — это голос. Именно его пытаются закрепить. Лазаренко первый начал восстанавливать национальную разновидность собак. Подходящих особей искал по всей стране.

Портрет гончака кинологи восстанавливали по старинным грамотам.

Самое основное в данной породе — тесный контакт с хозяином. Что бы ни случилось, собака не убежит от охотника дальше километра.