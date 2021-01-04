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    04 января 2021, 20:09

    Национальную электронную почту запустили в Белоруссии. Она будет платной

    Анатолий Минкин

    Министерство связи и информатизации Белоруссии запустило национальную почтовую электронную систему. При помощи нее можно отправлять заказные и простые письма в электронной форме. Услуга будет платной. Об этом говорится в сообщении белорусского министерства.

    В ведомстве отметили, что система обеспечит безопасность и конфиденциальность переписки. Отправлять письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера.

    При поступлении электронного письма поступает уведомление на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.

    Для того чтобы воспользоваться системой, нужно создать электронный почтовый ящик и подтвердить свою личность при помощи цифровой подписи.

    В письмах можно отправлять документы, фотографии, счета, справки и выписки. Но вес прикрепленных файлов не должен превышать 10 мегабайт. Максимальный размер текстового письма не должен превышать 30 страниц.

    Стоимость отправки простого электронного письма составит 0,43 белорусского рубля, заказного электронного письма — 1,5 белорусского рубля.