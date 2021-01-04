Национальную электронную почту запустили в Белоруссии. Она будет платной

В ведомстве отметили, что система обеспечит безопасность и конфиденциальность переписки. Отправлять письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера.

При поступлении электронного письма поступает уведомление на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.

Для того чтобы воспользоваться системой, нужно создать электронный почтовый ящик и подтвердить свою личность при помощи цифровой подписи.

В письмах можно отправлять документы, фотографии, счета, справки и выписки. Но вес прикрепленных файлов не должен превышать 10 мегабайт. Максимальный размер текстового письма не должен превышать 30 страниц.

Стоимость отправки простого электронного письма составит 0,43 белорусского рубля, заказного электронного письма — 1,5 белорусского рубля.