Лондонский суд 13 июля будет предварительно рассматривать дело об экстрадиции Олега Тинькова в США. Пока предприниматель не может покинуть Лондон, а все условия освобождения его под залог сохраняются. В беседе с «360» британский юрист рассказал, какова вероятность, что банкира передадут американским властям, а также что ему грозит, если это все-таки случится.

По мнению британского юриста Александра Меркуриса, у Тинькова довольно хорошие шансы избежать экстрадиции. Британские суды склоны выдавать граждан при обвинении США в уклонении налогов, но у бизнесмена серьезная болезнь.

«Я думаю, что если британский суд признает, что он болен так серьезно, как об этом заявляется, то его не выдадут. Я знаю, что проблемы со здоровьем принимаются во внимание в случаях экстрадиции. Это будет важным фактором в этом вопросе», — пояснил юрист.

Однако Меркулис отметил один серьезный фактор, работающий против Тинькова. Это то — что он русский.

Мне очень жаль говорить об этом прямо, но я совершенно уверен, что если бы он был британским бизнесменом, его бы не выдали. Но поскольку он русский, вы можете себе представить, что некоторые суды будут настроены довольно жестко против него Александр Меркурис

По словам адвоката, если предпринимателя экстрадируют в США, у него есть шансы заключить сделку с американскими властями. Власти США всегда настроены на то, чтобы получить побольше денег.

По информации юриста, сторона обвинения построила довольно сильное дело против Тинькова.

«Он совершил ошибку, приняв гражданство США. Еще и обвиняется в подделке своих налоговых деклараций. Это серьезное дело, но если Тиньков готов предложить большую сумму денег, то сделке быть», — объяснил Меркурис.

При этом он добавил, что скорее всего, даже при заключении сделки бизнесмену все равно придется отсидеть тюремный срок. Но скорее всего он будет небольшой.

Юрист отметил, что если россиянин останется в Великобритании навряд ли ему будет что-то грозить. Ведь британскую налоговую систему он не обманывал.

Он не совершал никаких преступлений по британскому законодательству. Это американский налоговый обман, а не британский Александр Меркурис

По мнению Меркулиса, британский суд учтет болезнь банкира и не отправит его в Штаты.

«Его шансы 50/50, даже учитывая, что он русский. Думаю, из-за проблем со здоровьем они откажутся выдавать его. Ну, только если он конечно за это время магическим образом не выздоровел. Тогда его запросто экстрадируют в США», — заключил юрист.

Британец считает, что Тинькову будет сложно вернуться в Россию, которая точно его не выдаст.

«Для этого нужно будет сесть на самолет. А у властей США есть опыт в том, чтобы менять направление самолетов, останавливать их и все в таком духе», — подчеркнул Меркулис.

В начале марта американские власти обвинили основателя банка «Тинькофф» в подаче ложных налоговых сведений. Ему грозит срок до шести лет. Сам бизнесмен после этого рассказал, что болен лейкемией.