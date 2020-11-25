Власти Франции объявили о смягчении национального карантина

В своем заявлении он заявил, что идет на такой шаг, чтобы к Рождеству в стране снова открылись магазины, кинотеатры, музеи, театры, а граждане могли встретить праздники вместе со своими родными.

Он отметил, что Франция пережила худшую часть второй волны коронавирусной инфекции. Но для окончательной победы необходимо, чтобы кафе и рестораны оставались закрытыми до 20 января.

Несмотря на смягчение ограничений самоизоляция для французов пока не закончилась. Начиная с субботы они смогут выходить из дома на три часа, но при этом им придется получать разрешение.

Введенный изначально комендантский час с 21:00 до 7:00 остается в силе. Его отменят только в канун Рождества и Нового года. чтобы граждане могли путешествовать между регионами к своим семьям. Разрешения для этих целей получать не нужно. При этом Макрон призвал граждан отказаться от бессмысленных поездок.

В случае улучшения ситуации с распространением коронавируса студенты смогут вернуться к очному обучению в вузах. Также откроются спортивные залы.

«Мы должны сделать все, чтобы избежать третьей волны и третьей изоляции», — заявил президент Франци.

Также он подчеркнул, что с конца декабря в стране начнется обязательная вакцинация. Первыми прививки получат пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

Франция стала первой страной Европы, которая ввела новый общенациональный карантин. Он начал с 30 октября. Жителям разрешили покидать дома только для похода на работу, в магазин, больницу или по неотложным семейным делам. Также можно раз в день совершать часовую прогулку в радиусе одного километра от дома. В период с 21:00 до 7:00 действовал комендантский час. Прекратили работу бары, рестораны и непродовольственные магазины. Бизнес призвали перевести сотрудников на удаленку.