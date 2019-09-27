Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило Порошенко
Специализированный антикоррупционный прокурор Незалежной Назар Холодницкий заверил украинские СМИ, что бывший глава государства Петр Порошенко был на допросе в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Об этом сообщило ИА RNS.
Порошенко сбежал от уголовных дел за границуПодробнее
Холодницкий уточнил, что допрос экс-президента прошел 23 сентября. Однако прокурор не пояснил, по какому именно делу допросили бывшего лидера страны. По словам инсайдеров, речь могла идти о коррупции в «Центрэнерго».
В свою очередь пресс-секретарь украинского Госбюро расследований Анжелика Иванова рассказала, что Порошенко не пришел на допрос по делу о переходе кораблей в Керченском проливе. Это произошло осенью прошлого года.