Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило Порошенко

Порошенко сбежал от уголовных дел за границу Подробнее

Холодницкий уточнил, что допрос экс-президента прошел 23 сентября. Однако прокурор не пояснил, по какому именно делу допросили бывшего лидера страны. По словам инсайдеров, речь могла идти о коррупции в «Центрэнерго».

В свою очередь пресс-секретарь украинского Госбюро расследований Анжелика Иванова рассказала, что Порошенко не пришел на допрос по делу о переходе кораблей в Керченском проливе. Это произошло осенью прошлого года.