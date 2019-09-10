Национальная стрелковая ассоциация подала в суд на власти Сан-Франциско

По мнению членов ассоциации, резолюция городских властей «неконституционна», поскольку в черном списке окажутся все предприятия, так или иначе связанные с NRA.

Они выразили уверенность, что решение городского совета представляет собой не что иное, как неприкрытую «политическую вендетту» за их высказывания, а также ущемляет права на свободу слова и оскорбляет организацию.

«Газета.ru» обратила внимание на то, что Национальная стрелковая ассоциация потребовала признать резолюцию властей Сан-Франциско недействительной. Кроме того, NRA намерена добиться возмещения убытков.