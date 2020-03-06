Националисты забросали яйцами депутата Рады
На депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Максима Бужанского напали националисты полка «Азов», передает RT.
По словам парламентария, нападение произошло около полуночи, когда он вышел из здания телеканала ZIK. Бужанский участвовал в программе «Народ против».
«Толпа персонажей, человек 35—40, с битами, представившиеся ветеранами полка „Азов“, с помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом», — написал в соцсетях законодатель.