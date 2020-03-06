Националисты забросали яйцами депутата Рады

По словам парламентария, нападение произошло около полуночи, когда он вышел из здания телеканала ZIK. Бужанский участвовал в программе «Народ против».

«Толпа персонажей, человек 35—40, с битами, представившиеся ветеранами полка „Азов“, с помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом», — написал в соцсетях законодатель.