Националисты устроили провокацию против российских дипломатов во Львове

Украинские националисты во Львове атаковали сотрудников российского консульства, когда те пытались возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Провокацию устроили представители «Национального корпуса»*.

Инцидент произошел 6 июня — в день рождения великого поэта. Националисты начали приставать к дипломатам, требуя, чтобы те ответили на вопрос о территориальной принадлежности Крыма, сообщило издание Шарий.net.

На этом украинцы не остановились и заявили, что сотрудники дипмиссии должны возложить цветы к памятнику «героям АТО».

Когда один из дипломатов заявил, что националисты устроили войну с женщинами, молодые люди начали скандировать лозунги. После этого сотрудники консульства были вынуждены сесть в машину и уехать. За происходящим наблюдала полиция, но никак не вмешалась в акцию националистов.

После сорванного мероприятия националисты обратились к властям Львова с требованиям снести памятник Александру Пушкину, назвав его певцом московского империализма.

*«Национальный корпус» — организация, запрещенная в России.