Националисты устроили «представление» с дымовыми шашками у офиса Зеленского. Полиция им ответила
Представители политической партии «Национальный корпус» устроили столкновение с полицией около офиса президента Владимира Зеленского в Киеве. Сейчас ситуация стабилизировалась.
Об этом сообщило РИА «Новости». Националисты устроили митинг из-за недовольства правительством. Они выступали против переговоров с Донбассом и полицейских, которые «борются с патриотическим движением».
Протестующие пытались попасть в офис президента. Они использовали для этого дымовые шашки и взрывпакеты. В результате произошла потасовка с полицейскими.
Сейчас ситуация стабилизировалась. Митинг продолжается.