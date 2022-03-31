Националисты уничтожили «Точкой-У» дом в Мариуполе, где прятались люди

Несколько десятков мирных жителей погибли 11 марта под завалами дома в Мариуполе после того, как в здание попала украинская ракета «Точка-У», заявил РИА «Новости» беженец из этого города. Обстрел снова устроили украинские националисты.

Мужчина уточнил, что атака произошла 11 марта. Снаряд попал в дом № 21 на улице Пашковского.

«В двухэтажный дом попала „Точка-У“. Уничтожен полностью весь дом. Остался один фундамент», — сказал он.

По словам беженца, в результате погибли его друзья — семейная пара с сыном, которому было 12 лет.

«Очень много людей погибли. Мы из подвалов достали только 30 человек», — поделился собеседник агентства.

Сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Мариуполе позиций боевиков из украинского националистического батальона «Азов»*. Удар высокоточным оружием был нанесен по участку металлургического комбината «Азовсталь». На этой территории националисты установили свои реактивные системы залпового огня.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.