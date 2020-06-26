Националисты сожгли российский флаг в Харькове

Пикет состоялся в четверг, 25 июня. На мероприятие собрались около 200 представителей ультраправых организаций «Национальный корпус»* и «Правый сектор»**.

Националисты заявили, что оппозиционеры «дискредитируют все украинское» и подрывают независимость Украины. в «дискредитации всего украинского». Помимо партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», радикалы обвинили во вредоносной для страны позиции партию украинского блогера Анатолия Шария. Одного из членов этой фракции накануне сильно избили в Харькове. Сейчас пострадавший находится в больнице.

23 мая националисты атаковали офис депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве.

* «Национальный корпус» и «Правый сектор» — запрещенные в России экстремистские организации.