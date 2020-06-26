    26 июня 2020, 13:00

    Националисты сожгли российский флаг в Харькове

    Андрей Иванов

    Украинские националисты пришли к офису оппозиции — партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — в Харькове и провели пикет. Радикалы обклеили здание стикерами и демонстративно сожгли флаг России. Об этом пишет местный новостной сайт 057.ua.
    Националисты сожгли российский флаг в Харькове

    Пикет состоялся в четверг, 25 июня. На мероприятие собрались около 200 представителей ультраправых организаций «Национальный корпус»* и «Правый сектор»**.

    Националисты заявили, что оппозиционеры «дискредитируют все украинское» и подрывают независимость Украины. в «дискредитации всего украинского». Помимо партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», радикалы обвинили во вредоносной для страны позиции партию украинского блогера Анатолия Шария. Одного из членов этой фракции накануне сильно избили в Харькове. Сейчас пострадавший находится в больнице.

    23 мая националисты атаковали офис депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве.

    * «Национальный корпус» и «Правый сектор» — запрещенные в России экстремистские организации.