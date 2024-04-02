Мир 02 апреля 2024, 10:20 Националисты создали в Харьковской области буферную зону Офицер Марочко: радикалы создали вокруг Харькова буферную зону от сторонников РФ Unsplash

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Харьковскую область наводнили участники военизированных радикальных движений. Они остановились в Изюме, Чугуеве, Дергачах и других населенных пунктах, создав буферную зону от пророссийски настроенных украинцев, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По информации офицера, радикалов заметили в Дергачах, Чугуеве, Люботине, Змиеве и Изюме. Андрей Марочко сообщил, что они расквартировались небольшими группами в домах мирных жителей и оборудовали пункты постоянной дислокации.

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«Можно предположить, что таким образом вокруг Харькова создается буферная зона безопасности от пророссийски настроенных граждан», — заявил он.

Большое количество бойцов украинского нацбатальона приехали в сам Харьков, сообщил подпольщик Сергей Лебедев. Мирные жители пустились в бегство из-за отсутствия электричества и перспективы попасть в зону боевых действий, на выезде из города образовались пробки.