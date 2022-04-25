Националисты разместили тяжелую технику во дворе жилого дома Авдеевки в ДНР

Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в одном из жилых домов в Авдеевке. Они насильно удерживали жителей в своих квартирах в качестве живого щита. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Авдеевка Донецкой Народной Республики в жилом доме по улице Королева неонацисты оборудовали опорный пункт», — заявил он во время брифинга.

Генерал отметил, что на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе — тяжелая техника и РСЗО. Мирных жителей при этом насильно удерживают в своих квартирах, прикрываясь ими как живым щитом.

Боевики ВСУ отбирали у жителей Мариуполя их дома и квартиры. Украинские вооруженные формирования долгое время не давали людям покинуть город. Они использовали население в качестве живого щита. Один из местных жителей рассказал, как военные ВСУ заняли пристройку на его участке, где оборудовали пост. На сегодня уже почти 50 тысяч мирных жителей смогли покинуть город.