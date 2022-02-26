Националисты расстреляли пытавшегося попасть в Россию солдата ВСУ

Украинского военнослужащего, который пытался перейти на территорию РФ, расстреляли националисты. Такое заявление сделали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ЧП произошло 25 февраля. Украинский военнослужащий хотел найти убежище на территории РФ, но при переходе границы его расстреляли представители националистических формирований.

«В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — сказано в сообщении.

Приграничные районы России уже не один раз подвергались обстрелу со стороны Украины. К примеру, 26 февраля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области сообщило о стрельбе со стороны официального Киева. В ходе ЧП на территорию Ростовской области упало три мины калибром 120 мм. Разрушений и пострадавших не было.

Как ранее сообщало издание kp.ru, официальный представитель Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что 24 февраля около населенного пункта Новогригоровка украинские военнослужащие расстреляли пятерых солдат, которые намеревались сложить оружие и перейти на сторону ЛНР.