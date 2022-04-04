Националисты расстреляли людей в Буче ради фактурных кадров

События в Буче сравнили с тактикой «белых касок» в Югославии. Заместитель главного редактора «Литературной России» и военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», зачем была нужна кровавая провокация.

«Я скажу так: их расстреляли для того, чтобы снять их расстрел, снять их тела. Так и получилось: мы ушли — они зашли. Провели зачистку. Всех, кто был с белой лентой — расстреляли. Загнали в подвал. Вы видели, как лежат тела? Связаны руки, они на коленях, упершись головой в стенку. Их расстреливали всех в затылок. Страшные кадры. Такие кадры были, если вы помните, в годы Великой Отечественной войны.

Я сталкивался с шедеврами этих ребят из «черного Голливуда» — в основном, британцев из «белых касок» в Югославии. Сколько было разговоров, что югославская армия уничтожает мирное население. И происходили такие вещи: заходили албанцы и расстреливали сербское село мирных жителей. Затем их выкладывали вдоль дороги в определенных позах и говорили, что это сербы расстреляли албанцев. А отличить серба от албанца можно было только по шапочке, которую албанцы носили — белой фетровой. Заменяли одни понятия другими.

Помните, Карла Дель Понте —прокурор из Швейцарии — пыталась найти массовые захоронения албанских жителей? Раскапывали братские могилы, искали и выяснялось, что там лежат люди в форме и с оружием — албанские военнослужащие», — подчеркнул Борзенко.