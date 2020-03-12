Националисты напали на Сергея Сивохо. Он назвал войну в Донбассе «внутренним конфликтом»

Во время презентации «Национальной платформы примирения и единства» с Донбассом в Киеве националисты напали на советника главы СНБО Сергея Сивохо. Им не понравилось, что политик назвал конфликт на юге Украины внутренним, то есть, гражданской войной.

Через полчаса после начала презентации «азовец» Сергей Тамарин начал оскорблять Сивохо, сообщила «Страна.ua». Он назвал его предателем и клоуном. Мероприятие пришлось прервать. Тамарин и другие радикалы преследовали советника, обзывая «сепаром» и «ватником», а также требуя сказать, «кто начал войну», и признать, что это была Россия. В заключении он толкнул Сивохо, и политик упал.

Полиция появилась уже после разрешения конфликта. Было задержано 15 человек. Их будут судить за хулиганство.

Сергей Сивохо сообщил, что подвернул ногу, но находится в боевом состоянии. Он подчеркнул, что уважает ветеранов АТО, но есть люди, которые всеми силами против мира.

«Но есть силы, которые сознательно их используют на разжигание ненависти в обществе. Эти политики зарабатывают на войне: деньги, политические рейтинги», — рассказал Сивохо.

В «Нацкорпус» заявили, что подали в СБУ заявление о государственной измене Сивохо, так как он призывал к «примирению и единству» с оккупантом. По их мнению, сама попытка проведения подобного мероприятия уже является нарушением закона.