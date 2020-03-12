Националисты напали на Сергея Сивохо. Он назвал войну в Донбассе «внутренним конфликтом»
Через полчаса после начала презентации «азовец» Сергей Тамарин начал оскорблять Сивохо, сообщила «Страна.ua». Он назвал его предателем и клоуном. Мероприятие пришлось прервать. Тамарин и другие радикалы преследовали советника, обзывая «сепаром» и «ватником», а также требуя сказать, «кто начал войну», и признать, что это была Россия. В заключении он толкнул Сивохо, и политик упал.
Полиция появилась уже после разрешения конфликта. Было задержано 15 человек. Их будут судить за хулиганство.
Сергей Сивохо сообщил, что подвернул ногу, но находится в боевом состоянии. Он подчеркнул, что уважает ветеранов АТО, но есть люди, которые всеми силами против мира.
«Но есть силы, которые сознательно их используют на разжигание ненависти в обществе. Эти политики зарабатывают на войне: деньги, политические рейтинги», — рассказал Сивохо.
В «Нацкорпус» заявили, что подали в СБУ заявление о государственной измене Сивохо, так как он призывал к «примирению и единству» с оккупантом. По их мнению, сама попытка проведения подобного мероприятия уже является нарушением закона.