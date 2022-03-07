Мирные жители, которые остались в предместьях Киева, пожаловались, что им не дают выйти на сторону, которая находится под контролем ВС РФ, заявил военный корреспондент сайта kp.ru Александр Коц. По его словам, он лично получил такие обращения от жителей.

«Пока была связь, мне писало много мирных жителей: „Помогите нам выбраться, мы сидим в подвалах“. Ирпень, Гостомель, Буча, Бородянка», — сообщил Коц.

Он уточнил, что ВСУ и украинские националисты не дают этим людям выйти из подвалов, чтобы попасть на территории, подконтрольные российским военным. Спецкор добавил: есть вероятность, что люди, которые смогут воспользоваться гуманитарными коридорами, об открытии которых объявило Минобороны, будут вынуждены выходить не туда, куда им хотелось бы. Однако когда речь идет о сохранении жизни, тут не до выбора, добавил он.

По информации Коца, в трех точках под Киевом продолжаются сильные столкновения. Наиболее тяжелая ситуация в Гостомеле, Ирпене и Буче.

Россия объявила о режиме тишины на Украине, который действует с 10:00. Организованы гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Сегодня вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала Россию согласиться на гумкоридоры с возможностью выезда на украинскую территорию, написала «Газета.ru».