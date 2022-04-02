Националисты из «Азова» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя

Народная милиция ДНР продолжает оказывать помощь роженицам роддома № 2 на левом берегу Мариуполя. ВСУ продолжают обстрелы города, снаряды попадают и в район медицинского учреждения. Рядом со зданием остаются полутораметровые воронки.

«Националисты из полка „Азов“*, видимо, не хотят выпускать людей, продолжают терроризировать», — рассказали в НМ ДНР.

В роддоме есть бомбоубежище, там прячутся женщины и персонал. По словам офицера Народной милиции, украинские националисты уничтожают инфраструктуру города, здания и мирных людей ради «картинки для зарубежных СМИ».

«Все восемь лет враг готовился, мы обнаруживаем хорошо укрепленные дома, брошенное вооружение, достаточное количество боеприпасов и продуктов питания, но и достаточное количество трупов противника», — отметил военнослужащий.

Ранее блогер из Мариуполя рассказала, как создавались скандальные снимки после обстрела роддома в Мариуполе в марте, когда в Сети появилось огромное количество фейковых фото и видео.

* «Азов» — запрещенное в России националистическое вооруженное формирование.